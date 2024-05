Diretta Bari-Parma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

In palio non solo 3 punti, ma molto di più. Bari e Parma si sfidano nel match del San Nicola, valido per la 36esima giornata del campionato di Serie B. Biancorossi e gialloblù lottano per muovere la classifica, ma con obiettivi molto diversi. La squadra di mister Federico Giampaolo, reduce dal pesante ko col Cosenza, è alla ricerca di un successo che manca addirittura dal 17 febbraio (da lì in poi 3 pareggi e 7 sconfitte) e che consentirebbe ai pugliesi, fermi a 36 punti e a rischio retrocessione, di poter respirare.