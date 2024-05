Il Parma ritorna in Serie A, basta il pari a Bari: Pecchia esulta e fa festa!

Il Parma e Fabio Pecchia fanno festa! Grazie al ko del Venezia in casa del Catanzaro è bastato l'1-1 in casa del Bari per conquistare l'aritmetica certezza del ritorno in Serie A dei ducali dopo tre stagioni in B (+7 sui veneti a 2 giornate dalla fine del campionato). Dopo lo 0-0 del primo tempo nella ripresa al 50' ci pensa Bonny ad aprire le marcature. Poi al 68' arriva il pari dei pugliesi con Di Cesare che garantisce al Bari un punto fondamentale nella corsa che può valere i playout (gli uomini di Federico Giampaolo occupano il terzultimo posto e salgono a 37 punti agganciando Ascoli e Ternana entrambe sconfitte rispettivamente contro Cosenza e Sudtirol ma avendo gli scontri diretti a favore). Per la squadra di Pecchia (alla terza promozione dopo quelle ottenute con Verona nel 2017 e Cremonese nel 2022), invece, ci sarà sicuramente il desiderio di conquistare anche la vetta definitiva della classifica nella serie cadetta che dunque completerebbe il trionfo definitivo: al momento in vetta ci sono proprio i gialloblù con 74 punti, secondo il Como (oggi vittorioso contro il Cittadella) a quota 71. Più staccato il Venezia che resta fermo a 67 .

Vittorie per Samp e Reggiana: gioia per Pirlo e Nesta!

Nelle altre sfide della 36ª giornata successo importante per la Samp di Andrea Pirlo che batte per 1-0 il Lecco ultimo in classifica. Decide il match il gol di De Luca all'82'. Da segnalare anche l'espulsione di Lepore al 73' che nell'assalto finale ha agevolato il compito dei blucerchiati. È un successo fondamentale per i liguri che grazie a questi tre punti scavalcano il Brescia e volano al settimo posto. Pari per 2-2, infatti, per la squadra di Maran che non va oltre il pari sul campo della FeralpiSalò: sblocca Bisoli al 4', poi c'è la rimonta dei padroni di casa firmata dai gol di Dubickas al 9' e La Mantia al 29'. In chiusura di primo tempo è ancora Bisoli a siglare il gol del definitivo 2-2. Vittoria fondamentale anche per la Reggiana di Alessandro Nesta che stende 1-0 il Modena: la rete di Gondo al 64' non solo permette ai granata di staccare le zone basse della graduatoria conquistando l'aritmetica salvezza ma anche di volare a -2 dai playoff: ora il Brescia dista solamente due lunghezze (46 contro 48 punti) e a 180' dalla fine della stagione regolare sognare è lecito.