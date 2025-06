Sampdoria-Salernitana: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming i Play out in tempo reale

I Play out, dopo numerosi rinvii e molteplici questioni burocratiche che hanno definitivamente condotto alla retrocessione in Serie C del Brescia di Cellino, vedranno finalmente affrontarsi Sampdoria - ripescata ai danni del club bergamasco - e Salernitana - piazzatasi al 16° posto in classifica e conquistando sul campo uno dei due posti disponibili per i play out - in un match d'andata adrenalinico. Quella che andrà in scena stasera, assieme alla partita di ritorno, rappresentano le ultime due sfide di questa Serie B, dalle quali verrà fuori l'ultima squadra che andrà, di fatto, a completare il quadro della Serie B 2025/2026.