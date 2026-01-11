Palermo, scatto promozione: Inzaghi festeggia, Mantova ko

Il Palermo inizia l'anno con il sorriso e tre punti molto importanti per le ambizioni dei rosanero. Ad inzaghi basta la firma di Ceccaroni per mandare ko il Mantova , che resta al penultimo posto, e conquistare il settimo risultato utile consecutivo in Serie B . Un ruolino di marcia che ha permesso ai siciliani di salire al quarto posto in classifica, a soli due punti dal Venezia e cinque dal primo posto, occupato al momento dal Frosinone. Ma per ritornare in Serie A basta anche la seconda piazza. Pohjanpalo e compagni ci credono e lo hanno dimostrato con una prova di carattere.

Palermo di corto muso, Inzaghi festeggia

Il Palermo approccia molto bene alla sfida e all'8' passa in vantaggio con Ceccaroni, che si inserisce bene in area e insacca su assist di Vasic. Primo centro stagionale per il difensore. Il Mantova prova a rimanere in partita e con Falletti sfiora il pari: il suo destro esce di poco. Sul finire del primo tempo, i rosaneri sfiorano il raddoppio con Pohjanpalo e Segre che fanno tiro al bersaglio su Bardi. Nella ripresa, gli ospiti partono meglio e ancora una volta sprecano un'occasione in contropiede con Palumbo, che con il suo mancino non prende la porta. Il ritmo gara si spegne ma non lo fa Inzaghi, che addirittura viene espulso. Negli ultimi minuti il Palermo alza il muro e conquista così una vittoria molto pesante. La sfida tra Padova e Modena in programma alle 17.15 chiuderà la 19esima giornata di Serie B.