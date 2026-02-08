Monza, vittoria col brivido: Biasci illude l'Avellino, Cutrone e Pessina fanno volare i biancorossi

Monza-Avellino, Biasci illude i biancoverdi

Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato, con il Monza in controllo del gioco e spesso insidioso dalle parti di Daffara (soprattutto con Colpani). Di contro i biancoverdi provano a pungere in ripartenza, sprecando una grossa chance con Patierno che dentro l'area di rigore calcia male non trovando la porta. Nel finale di frazione l'arbitro Marinelli concede il penalty al Monza per fallo di mano di Enrici.

Chiamato alla revisione monitor dal Var osserva come il difensore irpino ritragga il braccio al momento del tocco, annullando così la sua precedente decisione e con le squadre che vanno all'intervallo sullo 0-0. Sembra un pomeriggio stregato per il Monza, che dopo 7' dall'inizio della ripresa si ritrova addirittura in svantaggio. Ripartenza dell'Avellino con Sala che serve Biasci, l'attaccante controlla e calcia in corsa segnando lo 0-1: Thiam è posizionato male tra i pali e viene sorpreso, con il gelo che cala all'U-Power Stadium. Undicesima rete stagionale per l'ex Catanzaro, reduce dalla tripletta siglata nello scorso turno contro il Cesena.

Rimonta firmata Cutrone-Pessina

Parte così l'assedio brianzolo nell'area biancoverde, ma ci vuole la mossa dalla panchina per ribaltare tutto: Cutrone fa il suo ingresso in campo e al 78' con un imperioso stacco aereo anticipa Simic e fa 1-1. Primo gol con la maglia biancorossa per l'attaccante di proprietà del Como cresciuto nel settore giovanile del Milan, arrivato in Brianza proprio a gennaio dopo aver interrotto anzitempo il prestito al Parma. Nel finale mischia in area dove c'è il tocco di mano di Fontanarosa: movimento involontario ma il braccio è largo, l'arbitro non ha dubbi e fischia il rigore.

Dagli 11 metri si presenta Pessina che è glaciale: Daffara spiazzato ed è 2-1. Vittoria preziosissima in rimonta per il Monza, che non solo vendica il ko dell'andata al Partenio (finito sempre 2-1 ma per gli irpini) ma soprattutto scavalca il Frosinone in classifica, piazzandosi al secondo posto con 47 punti, a +1 sui ciociari e a -3 dal Venezia capolista. Terzo successo di fila per la squadra di Bianco, che nel turno infrasettimanale mercoledì affronterà il Sudtirol in trasferta. Mastica amaro invece l'Avellino di Biancolino, che rimane a 28 punti in 12esima posizione e che tra tre giorni affronterà un'altra big: al Partenio-Lombardi arriva il Frosinone in cerca di riscatto.