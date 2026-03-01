Palermo ko a Pescara: Insigne gol, Pohjanpalo non basta. Frosinone di rimonta: è 2-2 a Catanzaro

Rallentano Frosinone e Palermo . Dopo le sfide di venerdì e sabato che avevano visto rispettivamente il Monza vincere con l'Entella e il Venezia pareggiare col Sudtirol , affiancandosi così a quota 57 in vetta alla classifica, le altre due big rallentano la rincorsa. Se i gialloblù di Alvini limitano i danni, rimontando due reti di svantaggio a Catanzaro e pareggiando 2-2, i rosanero di Inzaghi cadono in casa del Pescara fanalino di coda per 2-1. Torna al gol con la maglia degli abruzzesi Lorenzo Insigne , a distanza di più di 13 anni dall'ultima volta. A chiudere la domenica di Serie B (nonché il 27esimo turno) la sfida salvezza Mantova e Carrarese .

Serie B, cuore Frosinone: rimonta al Catanzaro

Al Ceravolo il risultato si sblocca nel recupero del primo tempo: al 47' arriva il vantaggio dei padroni di casa. Kvernadze si fa rubare palla, il Catanzaro riparte veloce con Cassandro che serve Favasuli sulla destra, cross immediato in mezzo: la sfera attraversa tutta l'area, sul secondo palo si fionda Frosinini che insacca in porta. Gol abbastanza rocambolesco: prima il tocco con la coscia che si stampa sulla traversa, il rimbalzo riporta il pallone verso di lui e da terra, inconsapevolmente, la colpisce con la nuca battendo Palmisani. La situazione per i ciociari si complica ulteriormente ad inizio ripresa, perché dopo appena 22 secondi arriva il raddoppio del Catanzaro: azione personale di Liberali che calcia con un pregevole sinistro da fuori sul secondo palo e fa 2-0.

La reazione del Frosinone è immediata, e dopo un paio di minuti accorcia le distanze: Cichella si mette in proprio, salta un paio di avversari e poi incrocia col sinistro mettendo la palla dove Pigliacelli non può arrivare. Al 67' la rimonta degli ospiti è completata: Oyono indisturbato controlla più volte la sfera e crossa sul secondo palo, Favasuli perde completamente Fiori che col piattone sinistro al volo sigla il 2-2. Dopo 4 successi di fila rallenta il Catanzaro, punto pesante per il Frosinone visto l'iniziale doppio svantaggio: un punto che permette alla squadra di Alvini di rimanere in scia delle prime, con la promozione diretta a -3.

Pescara-Palermo 2-1: Insigne gol, non basta Pohjanpalo

Anche all'Adriatico di Pescara la sfida tra gli abruzzesi e il Palermo si sblocca al 47', ma del secondo tempo. Dopo una prima frazione di marca biancazzurra sono i siciliani ad andare avanti. Neanche a dirlo, ci pensa il solito Pohjanpalo: Johnsens serve Segre, palla immediata in mezzo per il centravanti finlandese che con grande cattivera in scivolata anticipa Capellini e batte Saio. Il Pescara però non demorde e al 55' trova il pari con Lorenzo Insigne: inserimento in area, tiro di punta in stile calcetto ed è 1-1.

Tredici anni, nove mesi e ventisei giorni dall'ultima volta (12 maggio 2012, sfida contro il Torino) il talento partenopeo torna a segnare con la maglia dei delfini. A 3' dalla fine il Pescara completa il sorpasso con la conclusione da fuori di Meazzi visibilmente deviata: finisce 2-1, si ferma a 14 la striscia di risultati utili del Palermo. La squadra di Inzaghi vede allontanarsi la zona della promozione diretta, ora a -6. Punti preziosi per il Pescara, che rimane ultimo a 21 ma vede la zona playout distante soli 4 punti.

RISULTATI