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Il Pescara aggancia la Reggiana, Empoli ed Entella si accontentano del pari: è bagarre salvezza in Serie B

Sempre più accesa la lotta per non retrocedere: come cambia la classifica dopo il 35° turno del campionato cadetto
3 min
Il Pescara aggancia la Reggiana, Empoli ed Entella si accontentano del pari: è bagarre salvezza in Serie B© LAPRESSE

Se in vetta continua il botta e risposta, anche la lotta per restare in Serie B è sempre più accesa. Termina in parità lo scontro diretto tra Empoli ed Entella che a tre giornate dal termine cercano di farsi il minor male possibile spartendosi la posta in palio al Castellani. Un gol per tempo con Guiu ad aprire per i liguri e Magnino a ristabilire l'equilibrio ad inizio ripresa. Un punto a testa che lascia la Virtus in zona playout a -1 dagli azzurri, al momento salvi. Ma è ancora tutto aperto con gli altri match del 35° turno cadetto che hanno lasciato segnali importanti nei piani bassi della classifica.

Il Padova inguaia la Reggiana

Il Padova batte la Reggiana 1-0 e fa un grande passo verso la salvezza in Serie B. In uno stadio Euganeo tutto esaurito, le due squadre hanno disputato un primo tempo combattuto ed equilibrato. I padroni di casa vanno vicini al vantaggio dopo 10 minuti con un colpo di testa di Pastina di poco a lato, poi si fa vedere la Reggiana con Reinhart che impegna Sorrentino con un destro violento da fuori. Nel finale accelera il Padova, che però non riesce a sfondare. Nella ripresa i biancoscudati continuano a spingere anche se la prima grande occasione capita alla Reggiana al 18': colpo di testa da distanza ravvicinata di Portanova e palla che sfiora la traversa. Poi il Padova riprende vigore e grazie anche ai cambi trova il vantaggio a dieci minuti dal 90': Di Maggio pesca Caprari in area, il cui tiro-cross viene spinto in rete da due passi da Seghetti. E' la rete decisiva che proietta il Padova a 40 punti e lascia la Reggiana all'ultimo posto in compagnia di Pescara e Spezia a quota 33, -1 dal Bari (ora in zona playout a -2 dall'Entella).

La Carrarese acciuffa il Pescara

Prima la Carrarese, poi il Pescara, hanno assaporato il gusto della vittoria ma alla fine è pari con due reti per parte e tante recriminazioni su ambo i fronti. Carrarese più pimpante in avvio e al 19' Distefano si incunea in area e trafigge Saio. Cinque minuti dopo lo stesso Distefano ha la palla del raddoppio, ma Letizia salva sulla linea e al 34' pareggia con un tiro a giro sul secondo palo. Nella ripresa esce il Pescara e al 15' Acampora raccoglie una corta respinta della difesa e ribalta il match. La Carrarese si getta a testa bassa alla ricerca del pari e Meazzi in contropiede colpisce il palo al 25'. A sette minuti dalla fine Bouah di testa sugli sviluppi di un angolo rimette il match in equilibrio. Carrarese a -1 dalla zona playoff, per il Delfino un punto alla fine prezioso per continuare a sperare nella salvezza, anche tramite il playout.

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