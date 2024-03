Un altro ex Juve su una panchina di Serie B: l'Ascoli sceglie un "contiano"

Dopo la sconfitta nell'ultimo turno di Serie B a Marassi contro la Sampdoria, l'Ascoli ha deciso di esonerare Fabrizio Castori. La squadra marchigiana si trova infatti al terzultimo posto in classifica ed avrà bisogno di una svolta in questo finale di campionato per evitare la retrocessione. Per farlo i bianconeri si sono affidati ufficialmente a Massimo Carrera, ex collaboratore tecnico di Antonio Conte durante le sue avventure alla Juventus e in Nazionale. Carrera torna così su una panchina dopo quasi tre anni dalla breve esperienza al Bari in Serie C.