Esposito-Mulattieri, perché l'Inter si gode Bari-Frosinone

Destini incrociati: Sebastiano Esposito e Samuele Mulattieri, dall'Inter Primavera insieme all'affrontarsi nel big match di Serie B. Prima compagni, ora avversari in Bari-Frosinone: e intanto i nerazzurri se li godono da lontano in attesa di capire strategie future per i due giovani attaccanti.

Da compagni ad avversari Esposito e Mulattieri hanno la stessa età (classe 2000 tutti e due), con un percorso differente nelle giovanili fino a congiungere però all'esperienza comune all'Inter. L'attaccante biancorosso, dopo un inizio nel Club Napoli e l'esperienza al Brescia, dal 2014 in poi è cresciuto nelle giovanili nerazzurre, fino ad approdare in prima squadra con Antonio Conte: debutto in A, primo gol in massima serie, esordio in Champions League e l'amiciza con Romelu Lukaku. Diversa la strada di Mulattieri, che ha mosso i primi passi alla Sarzanese, poi lo Spezia e solo nella fase finale del percorso delle giovanili arriva all'Inter, arrivando ad indossare quella maglia che fu del suo idolo Diego Milito. E proprio all'Inter si incrocia con Esposito. I due condividono la maglia nerazzurra nella stagione 2018/19, con il centravanti biancorosso che l'anno dopo salterà in prima squadra e quello gialloblu che invece proseguirà per un altro anno nell'Under 19.

Percorsi simili Salutata l'Inter, Esposito e Mulattieri intraprendono percorsi simili, andando entrambi via in prestito e facendo esperienze all'estero. Il primo va alla Spal, poi il Venezia, infine Anderlecht prima di approdare al Bari; il secondo va in prestito al Volendam dove trova un'importante vena realizzativa, l'esperienza al Crotone in B e infine il Frosinone. Esposito, tornato in Italia a fine gennaio, con il Bari ha segnato 2 reti in 4 gare, contro Spal (gol dell'ex) e Cosenza. Mulattieri invece sta facendo faville fin da inizio campionato con i ciociari, con cui è arrivato a siglare ben 10 gol in 25 partite. Giocatori diversi, probabilmente complementari: uno attaccante da colpi, l'altro da sfondamento. Domani in Bari-Frosinone il primo confronto da avversari per i due, che già sognano grandi palcoscenici, magari col nerazzurro addosso. Esposito e Mulattieri protagonisti in campo, l'Inter se li gode, osserva e attende.

