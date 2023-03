Bari, che affluenza al San Nicola: nella top 10 nelle Serie B d’Europa

Cori, striscioni e tanto amore: il calcio e il tifo viaggiano nella storia tenendosi per mano. Dalle categorie dilettantistiche fino ai top campionati d'Europa, il calore non cambia. In Italia lo ha dimostrato il Bari, che negli ultimi anni è ripartito dalla Serie D senza perdere il supporto della propria gente. Ora sogna la Serie A e i dati dei tifosi allo stadio sono incoraggianti. I biancorossi sono nella top 10 delle squadre di Serie B in Europa. Il San Nicola è sempre in festa con i suoi 25.062 spettatori di media secondo i numeri forniti da Transfermarkt.