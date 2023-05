Mignani, conferenza Modena-Bari: Cheddira, secondo posto e penalizzazioni

Frosinone, la festa promozione

Modena-Bari, le dichiarazioni di Mignani

A poche ore dal match contro il Modena, queste le parole del tecnico del Bari Michele Mignani: "Ho trascorso due anni al Modena, sono stato bene con tutti anche se li ho vissuto nel periodo covid. Due anni importanti per la mia carriera: tornare a giocare lì con questa classifica è motivo d'orgoglio. Loro hanno alternato successi importanti e sconfitte, ma sono pericolosi, specie dalla metà campo in su. Maiello e Folo saranno con noi: il primo non sarà della partita, il secondo ha svolto un paio di allenamenti e potrebbe giocare uno spezzone di gara se non tutta. Su Maiello dobbiamo essere prudenti, è reduce da un trauma. Secondi o terzi? In ogni caso sarebbe una cosa incredibile. Per quanto riguarda il discorso penalizzazioni, sono dell'avviso che vadano accettate, ma non tocca a noi pensarci. Le regole vanno rispettate, altrimenti ci sono delle penalità. A me non piace perché ne risentono staff tecnico e tifosi. Cheddira? Ci sono fasi in cui i centravanti non riescono a segnare e si intestardiscono. Deve stare tranquillo, vivere questo momento con serenità: il suo futuro è sicuramente roseo".