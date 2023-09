Frabotta: “Al Bari porto la Juventus di Cristiano Ronaldo”

Gianluca Frabotta è arrivato a Bari dopo la promozione ottenuta con il Frosinone. La scelta è stata quella di restare in Serie B per giocare con continuità dopo le 22 presenze con Grosso nella seconda metà della stagione scorsa. Il terzino ha parlato alla vigilia della sfida contro il Parma dove ritroverà da avversario Fabio Pecchia, avuto ai tempi della Juve U23 .

Proprio del suo periodo in bianconero il classe '99 ha voluto ricordare una cosa importante: "Mi sono allenato alla Juve con Cristiano Ronaldo e ho imparato tanto sia in campo e sia fuori. Voglio mettere l'esperienza maturata in quegli anni al servizio del Bari perché per me sarà un anno decisivo ed essere qui è stimolante".

Parma-Bari, conferenza Frabotta

L'esterno ha poi analizzato la partita contro il Catanzaro: "Abbiamo giocato meglio nella ripresa con un approccio più deciso. Siamo consapevoli della partita fatta e di quello che dobbiamo migliorare per crescere ancora. Lavoriamo sugli errori per non cometterli più."

Poi sul Parma: "Sono una squadra ben organizzata anche perché è allenata da un mister preparatissimo. Pecchia è il migliore che ho avuto sia dal punto di vista tattico e sia da quello umano. Cercheremo di andare lì senza timori consapevoli dei nostri mezzi".