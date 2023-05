Brescia, Gastaldello: "Al ritorno servirà la spinta del Rigamonti"

Serata amara quella di Vito Marulla per il Brescia . La formazione allenata da Daniele Gastaldello è uscita sconfitta dalla gara d'andata dei playout di Serie B. La rete di Nasti , infatti, ha permesso al Cosenza di trovare un successo fondamentale in vista della gara di ritorno . Calabresi che ora avranno il doppio risultato al Rigamonti, mentre le rondinelle potranno solo vincere per evitare la retrocessione. Al termine della gara ha parlato proprio il tecnico dei lombardi a Sky Sport.

Cosenza-Brescia, commento Gastaldello

Daniele Gastaldello ha analizzato la sfida contro il Cosenza: "Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo con loro che si sono chiusi dietro. Nella ripresa abbiamo fatto male, anche se l'occasione migliore per passare in vantaggio l'abbiamo avuta noi con Bisoli e poi loro ci hanno colpito nella loro unica palla gol. E' una gara ancora aperta e proveremo a giocarcela in casa nostra. Giovedì prossimo cercheremo di fare quello che abbiamo sempre fatto e provare a vincere. Sarà una partita difficile, ma con la spinta del nostro stadio riusciremo a mettere in campo la determinazione giusta per portarla a casa". Poi sull'infortunio e l'uscita dal campo di Huard: "Vediamo domani come sta, ma da qui al ritorno avremo modo di capire le sue condizioni".