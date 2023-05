Cosenza, Nasti decide la sfida col Brescia: ritorno col doppio risultato

Al Vito Marulla di Cosenza è andata in scena la gara d'andata dei playout tra i calabresi e il Brescia . Le due squadre si sono date battaglia in questi primi 90' della doppia sfida per provare a raggiungere l'obiettivo salvezza. L'ultimo treno della speranza per Viali e Gastaldello che in Calabria ha visto la squadra di casa imporsi per 1 a 0 con la rete di Marco Nasti , che nel finale è rimasto in campo nonostante abbia accusato un leggero fastidio al flessore. Tra una settimana, esattamente l'1 giugno, ci sarà la gara di ritorno al Rigamonti per capire poi quale sarà l'ultima squadra a raggiungere Perugia , Benevento e Spal in Serie C.

Cosenza-Brescia, la partita

Tanta tensione e tanto equilibrio nell'andata del playout di Serie B tra Cosenza e Brescia. A portare a casa il risultato, però, alla fine è stata la squadra di casa con un gol di Marco Nasti. Calabresi che si sono messi così in una posizione di vantaggio in vista della gara di ritorno. Infatti, al Rigamonti giocherà con il doppio risultato a favore (vittoria o pareggio) per restare in cadetteria. Al contrario con una sconfitta per 1 a 0 le due squadre andranno a giocarsi i supplementari ed eventualmente i calci di rigore siccome in campionato sono arrivate a pari punti (40). La formazione di Gastaldello, dunque, tra le mura amiche avrà soltanto un'opzione per evitare la retrocessione in C, ovvero quella della vittoria e se dovesse arrivare con più di un gol di scarto si salverebbe a discapito di quella di Viali. Come detto, c'è stato tanto equilibrio con una prima frazione con poche emozioni. La ripresa la gara si è aperta un po' di più e prima sono le rondinelle a sfiorare il vantaggio con la traversa di Bisoli, ma poi sono i padroni di casa ad andare in vantaggio. Marco Nasti, attaccante di proprietà del Milan, è stato il più lesto a ribadire in rete una respinta corta di Andrenacci e siglare così l'1 a 0. Nel finale la squadra di Gastadello ha provato a rendersi pericolosa, ma tolto una punzione di Olzer, terminata di poco fuori, non è riuscita a trovare spazi per far male al Cosenza. Al triplice fischio è festa al Marulla. Ora ci sarà la gara di ritorno a Brescia da giocarsi nella serata del 1 giugno per capire chi riuscirà a salvarsi.