Fabregas, addio al calcio ma resta al Como: ecco cosa farà

Fabregas annunica l'addio al calcio: il comunicato

Questa la nota ufficiale: "È con grande tristezza che è giunto il momento per me di appendere le scarpe da gioco al chiodo. Dai miei primi giorni al Barca, Arsenal, ancora Barca, Chelsea, Monaco e Como, ne farò tesoro. Dall'alzare la Coppa del Mondo, gli Europei, a vincere tutto in Inghilterra e Spagna e quasi tutti i trofei europei, è stato un viaggio che non dimenticherò mai. Tutti quelli che mi hanno aiutato, i miei compagni di squadra, allenatori, dirigenti, presidenti, proprietari, tifosi e il mio procuratore. A tutta la mia famiglia, dai miei genitori e mia sorella a mia moglie e ai miei figli, apprezzo i vostri consigli, tutoraggio e guida. Ai miei avversari che hanno provato a mettermi KO, grazie per avermi reso più forte. Ne è già valsa la pena con tutti i bei ricordi e gli amici che ho fatto lungo la strada. Ho anche imparato 3 lingue e sono diventato più compassionevole e più saggio durante i miei viaggi. Ho vissuto esperienze a cui non avrei mai pensato in un milione di anni di avvicinarmi. Non è solo tristezza però, visto che adesso oltrepasserò la linea bianca e comincerò ad allenare le squadre B e Primavera del Como 1907. Una società e un progetto per cui non potrei essere più entusiasta. Questa affascinante squadra di calcio ha conquistato il mio cuore dal primo minuto ed è venuta da me nel momento perfetto della mia carriera. Lo afferrerò con entrambe le mani. Quindi dopo 20 incredibili anni pieni di sacrifici, dedizione e gioia, è arrivato il momento di dire grazie e arrivederci al bel gioco. Ho amato ogni minuto. Cesc".