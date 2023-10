Como, Longo: “La Cremonese è tra le più forti in B. Obiettivi? Vi spiego”

Como-Cremonese, le dichiarazioni di Longo

Queste le dichiarazioni dell'allenatore, che ha parlato anche dell'ultimo match: "A Bari c'è stata tanta soddisfazione nell’aver visto la squadra disputare una buona partita in parità numerica, mentre, soprattutto nel secondo tempo, credo che i ragazzi si siano comportati in maniera ottimale con un uomo in meno. Dopo aver subito gol abbiamo giocato con lo spirito giusto, conquistando un punto pesantissimo". Sulla Cremonese: "È una grandissima squadra, con l'organico tra i più forti di questo campionato, produce tanto in termini di occasioni da rete, forse non rieuscendo a finalizzare tutto il lavoro prodotto. Solo con motivazioni all'altezza possiamo regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi. Dobbiamo essere focolizzati sulla gara, senza guardare la classifica che per ora ci gratifica, ma ancano ancora 31 partite che sono una stagione intera. Obiettivi? Dobbiamo dare il meglio in ogni partita". Poi ha concluso, facendo chiarezza sulla condizione della squadra: "Non saranno della gara Iovine, Cerri e lo squalificato Konè. Il primo dopo la sosta dovrebbe tornare, l'attaccante si sta allenando con una preparazione mirata. Peccato per la squalifica del nostro centrocampista, ma abbiamo alternative valide in quel ruolo".