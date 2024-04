Como, la favola ricca che sogna la Serie A vent'anni dopo

In riva al Lago con il sogno di una stagione...COMOssale. La squadra lombarda è in piena corsa per centrare una storica promozione diretta in Serie A e davanti ha uno dei finali di stagione più caldi degli ultimi anni. Dopo una lunga rincorsa ora la squadra di Fabregas - anche se per regolamento ad allenare è il gallese Roberts - ha tre punti di vantaggio dal Venezia terzo in classifica a cinque giornate dal termine. Feralpisalò , Sampdoria , Cittadella , Modena e Cosenza gli ultimi ostacoli per completare una incredibile rimonta: il destino del Como dipende solo dai suoi risultati.

C'era una volta il Como: e quanta Juve...

La squadra lombarda manca all'appello della Serie A dal biennio 2002-2003, stagione a cui presero parte alcuni volti noti del panorama calcistico italiano e anche juventino: era del Como Nicola Amoruso, con 6 goal in 14 partite, ed era del Como anche Fabio Pecchia, ex centrocampista col vizio del goal ed attualmente tecnico proprio del Parma capolista di questa Serie B con 5 punti di vantaggio. E come dimenticare Marco Rossi, diventato poi lo storico capitano del Genoa, ed attuale club manager della società ligure.

Il Como di oggi vale già la Serie A

Vent'anni dopo il Como, dopo aver salutato Longo a inizio stagione e aver lanciato Cesc Fàbregas - con la supervisione tecnica in attesa del patentino - almeno fino a giugno 2024, vanta tanti volti che hanno già militato in Serie A: Gabriel Strefezza, colpaccio di mercato arrivato a titolo definitivo dal Lecce proprio nella sessione invernale di calciomercato; Edoardo Goldaniga, difensore scuola Sassuolo (anche ex Juve, ai tempi delle comproprietà...) ormai titolarissimo della formazione lombarda; i due ex Toro Simone Verdi, che dopo le ottime esperienze con le maglie granata e del Bologna ha ritrovato serenità sportiva ai piedi del Lago di Como e Daniele Baselli; infine Patrick Cutrone, che dopo essere esploso con la maglia del Milan, ha avuto un calo e ora in riva al Lago è diventato uno dei punti di riferimento principali in attacco con 11 goal e 4 assist in 27 partite. Il tutto affiancato da Gabrielloni e Da Cunha, ormai idoli di Como.

Una favola ricca: Hartono e Henry

La favola Como che va via via realizzandosi? Fino a un certo punto, perché dietro al club si cela una ricchissima proprietà, rappresentata dai due fratelli Robert e Michael Hartono che hanno acquistato la squadra nel 2019. Gli Hartono sono nseriti addirittura nella Top Ten della classifica degli uomini più ricchi del calcio stilata da Forbes, in cui i due fratelli si trovano rispettivamente 8° e 10°. Nell'organigramma societario brilla anche la stella della leggenda francese, e ancora una volta torna la Juventus, Thierry Henry, che ha deciso di sposare il progetto e di diventare azionista del club. Una favola ricca, dunque, quella del Como, che ora sogna la Serie A.