Cosenza, confermato Dionigi in panchina. Ritiro per la squadra

COSENZA - Il Cosenza, attraverso il proprio sito ufficuale, ha annunciato che, "in seguito ad attente valutazioni seguite alla sconfitta di Ferrara, si è deciso di proseguire il percorso con il tecnico Davide Dionigi. La squadra sosterrà sedute di allenamento doppie fino alla gara di sabato contro il Frosinone e sarà in ritiro dal giovedì". Nello scorso turno di campionato la squadra è uscita sconfitta per 5-0 contro la Spal di De Rossi, facendo scattare le valutazioni in seno alla dirigenza che hanno portato alla conferma in panchina del tecnico.