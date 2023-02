Cosenza, Zarate ko ma la società sorprende: la scelta sul contratto

Neppure il tempo di tornare in Italia e cercare di rilanciarsi che Mauro Zarate si ritrova a maledire la sfortuna. Stagione finita per l'attaccante argentino, che sarà costretto a un lungo stop. Colpo di mercato della finestra invernale del Cosenza, alla terza presenza in rossoblù Zarate è rimasto vittima di un infortunio a un ginocchio nel corso del match casalingo con il Südtirol, valido per la venticinquesima giornata di Serie B. In campo ha preso il suo posto Zilli. I timori che si potesse trattare di qualcosa di serio sono stati confermati nel giorno successivo alla partita.