Frosinone-Venezia, Grosso: gli elogi a Turati e i dubbi di formazione

Il Frosinone vuole continuare a correre verso la Serie A. Fabio Grosso è tornato alla vittoria contro la Spal dopo la debacle interna contro il Parma , e ora vuole confermarsi contro il Venezia per tenere a distanza il Genoa . I gialloblù dovranno fare a meno di Mazzitelli e Lulic , anche per questo l'allenatore ha più di qualche dubbio di formazione da schiderare. In conferenza Grosso ha analizzato la prossima sfida di campionato.

Frosinone-Venezia, le parole di Grosso

Fabio Grosso ha analizzato il Venezia in conferenza: "Un avversario in salute nonostante l’ultimo risultato, ha interpreti giovani, bravi, dinamici e tecnici. Una squadra che nelle ultime gare ha messo in difficoltà tante avversarie e che proverà a farlo anche con noi. Faccio i complimenti al loro allenatore che ha saputo dare una bella identità. L’ultima gara l’hanno persa immeritatamente, avranno voglia di rivalsa ma noi abbiamo come sempre l’obiettivo di giocare una grande partita. Noi dobbiamo ricaricare le energie mentali e fisiche".

Poi sulla formazione: "Mazzitelli non ci sarà come Lulic. Gli altri saranno tutti a disposizione. Proveremo nelle prossime ore a capire quali saranno gli interpreti giusti da mandare in campo. Turati? E' un ragazzo con grandissime qualità, dal futuro roseo. Ha ampi margini di miglioramento, siamo convinti che possa migliorare come sta facendo".