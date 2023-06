Frosinone, Grosso resta? Angelozzi: "Se vuole andar via me lo dirà"

Il Frosinone è reduce da una stagione strepitosa. I gialloblu hanno chiuso la stagione di Serie B con il primo posto in classifica e la conseguente promozione in A. Un avvenire, però, ancora tutto da scrivere e una programmazione ancora da iniziare. Il primo nodo da scogliere per i ciociari sarà il futuro di Fabio Grosso, uno degli artefici della risalita in massima serie.