Serie B, Genoa-Palermo: Coda e Brunori sfida tra bomber

Genoa-Palermo, bomber a confronto

Massimo Coda, classe 1988, con i suoi gol sta contribuendo alla straordinaria stagione dei rossoblu. In 22 presenze nel campionato in corso, ben 8 gol (4 su rigore) e 2 assist messi a referto. Tante le vittime illustri, tutti decisivi i gol: dalla doppietta alla Spal alle reti decisive con Venezia e Benevento. Sta caricando sulle proprie squadra la compagine genovese, al momento al secondo posto in graduatoria

Non è da meno, anzi, il bomber del Palermo, Matteo Brunori. Protagonista nelle ultime ore anche per aver regalato la propria maglia ai protagonisti di Sanremo Colapesce e Di Martino, sta seminando il panico tra tutte le difese avversarie. Capocannoniere di questa Serie B (al pari di Cheddira del Bari) con 13 gol di cui 4 dal dischetto e 3 assist. Il passaggio dalla Serie C alla cadetteria non ha interrotto la sua vena realizzativa, con il bomber che viene da 3 reti nelle ultime 2 partite giocate. Una risalita, quella dei rosanero, arrivata nell'ultimo periodo grazie ad un gioco maggiormente corale, ma anche per merito di un centravanti inarrestabile e che proverà proprio ad accorciare sui grifoni, momentaneamente a +6 sulle aquile. Genoa-Palermo, sfida tra squadre big e tra bomber big.