Diretta Genoa-Cosenza ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Genoa-Cosenza, dove vederla

La sfida tra Genoa e Cosenza, valida per la 28a giornata del campionato di Serie B, sarà visibile su Sky Sport (Ch. 252), Dazn, Now e Helbiz Live. Match che si potrà seguire anche sulle rispettive app scaricabili per pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire la partita gratuitamente.

Genoa-Cosenza, le probabili formazioni

Genoa (3-4-2-1): Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Hefti, Strootman, Frendrup, Haps, Gudmundsson, Jagiello, Puscas. All. Gilardino

Cosenza (4-3-2-1): Micai, Venturi, Vaisanen, Meroni, D'Orazio, Brescianini, Calò, Cortinovis, Marras, D'Urso, Nasti. All. Viali

Abritro: Giua

Genoa-Cosenza, le parole di Gilardino e Viali

Alberto Gilardino predica calma per il suo Genoa: "La squadra ha spirito, voglia e dedizione, ma in questo campionato è molto importante avere equilibrio, forza e pazienza per portare a casa prestazioni e risultati importanti".

William Viali sulla prova che dovranno affrontare i suoi: "Non dobbiamo vivere di ricordi, ma comunque dobbiamo cavalcare l’entusiasmo di martedì. Dobbiamo giocare 100 minuti fino alla morte. Poi se il Genoa dimostrerà di essere più bravo, stringeremo loro la mano. Si è creata un’energia nuova coi tifosi, ne avevamo bisogno per spingere fino in fondo e puntare all’obiettivo".