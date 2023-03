Genoa, infortunio Haps: le sue condizioni dopo l'operazione

Il Genoa di Gilardino continua a correre verso la Serie A . Le ultime settimane stanno portando i rossoblù sempre più vicino al Frosinone , che ha un po' rallentato. Ora i punti tra le due squadre sono soltanto sei e i liguri ci credono. Il vantaggio sulle inseguitrici è importante, di cinque punti sul Sudtirol , e vedendo il rullino di marcia della squadra è difficile un rallentamento. Il Genoa dovrà fare a meno di Haps , infortunatosi in allenamento in questi giorni e sottoposto a operazione.

Genoa, infortunio Haps: il comunicato

Dopo 24 presenze in campionato, l'esterno mancino è stato costretto a fermarsi e sottoporso a intervento chirurgico per ridurre la frattura. Di seguito la nota del club: "Il Genoa Cfc comunica che nella giornata di oggi Ridgeciano Haps è stato sottoposto a intervento chirurgico ortopedico presso l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova per ridurre la frattura del perone sinistro, riportata durante l’allenamento di ieri pomeriggio".