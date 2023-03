Diretta Genoa-Reggina ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Gilardino contro Inzaghi . Due campioni del Mondo ed ex compagni di squadra, amici ma questa sera al Ferrarsi avversari per una notte. Il Genoa vuole continuare a coltivare il sogno promozione e tenere a distanza le inseguitrici, dall'altra parta la Reggina vuole invece uscire dalla crisi. Dopo il caos dei giorni scorsi e le sette sconfitte nelle ultime otto gare, i calabresi vogliono invertire il senso di marcia e restare aggrappati alla corsa playoff. La sfida si giocherà davanti a quasi 30 mila spettatori , un record di presenze stagionali per il Genoa, fischio d'inizio ore 20:30.

Genoa-Reggina, dove vederla

La sfida tra Genoa e Reggina sarà visibile su diverse piattaforme. In tv si potrà seguire su Sky Sport Calcio e Sport al canale 251, in alternativa anche sull'app. In streaming il match del Ferrarsi si potrà seguire su Dazn, Helbiz Live oppure Now e anche qui con le varie app dedicate e scaricabili su pc, tablet e smartphone. Ci sarà anche la possibilità di seguire il live sul nostro sito.

Genoa-Reggina, le probabili formazioni

Genoa: Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Sturaro, Badelj, Jagiello, Criscito, Gudmundsson, Puscas. All. Gilardino

Reggina: Colombi, Bouah, Gagliolo, Cionek, Di Chiara, Majer, Crisetig, Hernani, Menez, Gori, Rivas. All. Inzaghi

Arbitro: Aureliano di Bologna