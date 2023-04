Genoa, Fognini a Marassi: ospite speciale per la corsa alla Serie A

Il Genoa continua a proseguire la sua corsa per la promozione diretta in Serie A. Il pareggio del Bari e il 2 a 0 dei ragazzi di Gilardino al Perugia è la conferma di quanto i rossoblù in casa siano un rullo compressore. Ora sono sei i punti di distacco sui pugliesi e manca sempre meno alla fine del campionato (5 giornate) e all'ultima giornata ci sarà proprio lo scontro diretto. La squadra, i tifosi e la società sperano di arrivare a 90' dal termine della stagione con già la certezza di essere di nuovo in massima serie. Una lotta punto a punto, come nel tennis per un paragone non casuale. Negli ultimi giorni mai così vicino al calcio. Prima Tsitsipas aveva dichiarato di tifare per il grifone e contro il Perugia sugli spalti era presente Fabio Fognini.