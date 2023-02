Diretta Modena-Genoa ore 16.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Modena-Genoa una partita tra due squadre che non possono permettersi di fallire. I rossoblu sono ancora al secondo posto in classifica, ma potrebbero accorciare sul Frosinone primo e reduce dal pari di Palermo. Tre punti che sarebbero preziosissimi, anche per dimenticare il punto di penalizzazione ricevuto. D'altro canto il Modena, in caso di vittoria, potrebbe fare un enorme balzo in graduatoria, passando dall'attuale nono posto al sesto, mettendosi così alle spalle Cagliari, Pisa e Palermo.