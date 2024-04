Palermo, Corini a rischio esonero: Gattuso il primo nome

Eugenio Corini è stato messo in discussione dal Palermo dopo l'ennesima sconfitta in campionato. I rosanero hanno perso all'Arena Garibaldi contro il Pisa in un match pazzo e particolare. La formazione siciliana è andata in vantaggio per 2 a 0 prima di farsi rimontare e superare fino al 4 a 3 finale. Una sconfitte che ha lasciato delusi tutti nella dirigenza e hanno messo in bilico il futuro del tecnico, nonostante il City Group non ami particolarmente i cambi di panchina a stagione in corso.

Palermo-Corini, possibile esonero: i nomi in lizza

Quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate non hanno compromesso la corsa playoff del Palermo - ha nove punti sul nono posto - ma l'hanno allontanata dalla promozione diretta - sempre nove di distacco dal secondo posto occupato dal Como -. Al di là di questo è stata proprio la situazione e il modo in cui è arrivata la sconfitta a mettere dubbi alla dirigenza rosanero. La società vuole invertire il trend per non rischiare di gettare al vento il lavoro fatto in queste stagioni e, soprattutto, per giocarsi i playoff con un morale certamente diverso rispetto a quello attuale.

Il club starebbe pensando anche a eventuali nomi per sostituire Corini: in cima alla lista ci sarebbe quello di Gennaro Gattuso, reduce dall'esperienza in Ligue 1 con il Marsiglia. Oltre a lui in lizza anche Fabio Grosso, anche lui esonerato a Lione dopo pochi mesi, che tornerebbe in cadetteria dopo la promozione ottenuta col Frosinone nella passata stagione. Altri nomi sono quelli di Longo - a Como fino a qualche mese fa - oppure quello di Giampaolo. Da scartare l'ipotesi Sottil siccome non può allenare altre squadre dopo l'esonero in A con l'Udinese.