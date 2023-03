Parma-Palermo, Pecchia: gruppo, identità e pensieri dopo Como

Dopo la sosta per le Nazionali è tempo di tornare in campo per la Serie B . Il Parma ha accolto queste due settimane di stop con grande positività anche per recuperare la condizione e la mentalità dopo la sconfitta con il Como . Pecchia ha ritrovato i vari ragazzi impegnati con le rispettive selezioni e potrà contare anche su Mihaila , recuperato dall'infortunio. L'allenatore dei gialloblù ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Palermo , match importante per la zona playoff.

Parma-Palermo, le parole di Pecchia

Fabio Pecchia ha analizzato la prossima sfida: "Il Palermo verrà per vincere contro una squadra blasonata come il Parma, tutti insieme dobbiamo affrontarli. Contro di noi non mancano mai le motivazioni per gli avversari. Quando si è nel finale c'è meno possibilità di recuperare. Classifica? Le prestazioni positive non sempre hanno portato il risultato e questa ha inciso sull'entusiasmo dei tifosi e dei ragazzi stessi. Però guardiamo a domani, dobbiamo concentrarci senza pensare troppo a quello che è stato. In questo momento non porterebbe a nulla guardarsi indietro. Tanti cambi? Deve essere la forza del gruppo. Tutti si devono sentire parte integrante, a volte alcune assenze hanno pesato ma non abbiamo mai cambiato la nostra identità. Questo per me è importante. Noi abbiamo un'identità ben chiara e quello che è successo a Como non può mutarla".