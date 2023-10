Pecchia: “Guardo la Champions per migliorare il mio Parma”

Fabio Pecchia ha presentato Venezia-Parma, valida per la nona giornata di Serie B. Il match è in programma domani 7 ottobre alle 16:15 allo stadio "Penzo". I ducali, al comando solitario della serie cadetta, sono attesi da un duro banco di prova in trasferta contro una delle dirette concorrenti per la promozione in Serie A.

Venezia-Parma, Pecchia ricorda le vittime del bus precipitato a Mestre Un pensiero commosso prima dell'analisi delle insidie che potrebbe riservare la seconda trasferta consecutiva dopo il successo per 2-1 a Cremona: "Mi viene un sentimento di tristezza per l'incidente che c'è stato a Mestre, di grande gravità. Siamo vicini ai familiari delle vittime. Noi pensiamo all'aspetto tecnico-tattico, contro una squadra con ritmi alti e che in area ha molta forza e lo ha dimostrato. Servirà maggiore controllo della partita e maggior possesso rispetto a Cremona". Sull'avvio super del Parma: "Riguardo sempre come è finita la scorsa stagione. Tutta l'estate ci abbiamo pensato. Ora il nostro campionato è alzare la testa a maggio. Stop. Tutto il resto è relativo. Tutti vogliono vincere contro il Parma, ora ancora di più. Noi dobbiamo restare a questi livelli alti fino a fine stagione".

Verso Venezia-Parma, Pecchia tra aneddoti e ironia Pecchia ha svelato: "Come mi aggiorno? Mi piace vedere la Champions League. C'è una qualità ed un ritmo evidenti. Mi aiuta ad avere una prospettiva diversa perché il nostro campionato è diverso da tutti gli altri. Però, ci dà spunti, la faccio vedere anche ai miei ragazzi come stimolo". Sulle scelte di formazione: "Come le prendo? Sorteggio (ride, ndr). Si può scegliere quando tutti si impegnano come adesso e tutti stanno bene. Poi si decide in base a diversi fattori, sia interni sia in base agli avversari".

© RIPRODUZIONE RISERVATA