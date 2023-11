Pecchia avvisa il Parma: "Ok la consapevolezza ma serve autocritica"

La vittoria contro il Lecce in Coppa Italia ha portato ancor più entusiasmo in casa Parma. Gli emiliani hanno preso la testa della Serie B sin dalle prime giornate e non hanno nessuna intenzione di mollarla. La sconfitta contro il Venezia è stato solo un incidente di percorso e i ragazzi di Pecchia lo hanno dimostrato tornando in campo con tre vittorie consecutive: Como, Ascoli e quella del Via del Mare con un Man ritrovato e in gran spolvero anche a gara in corso. Alla vigilia della sfida col SudTirol il tecnico dei gialloblù ha parlato in conferenza stampa.

Parma-SudTirol, conferenza Pecchia

Fabio Pecchia ha analizzato la prossima sfida contro il SudTirol: "E' una squadra che vuole difendersi con tutti gli effettivi fino alla morte, con forza, energia e convinzione. Il nostro modo di giocare non cambia dobbiamo continuare ad avere un approccio violento. Lo abbiamo fatto contro tutti e lo vogliamo fare anche domani. Non sarà importante il possesso ma il gol. Mi aspetto che loro vengano qui col pullman e ripartano velocemente. La loro filosofia è chiara e hanno sfiorato la Serie A. Bisoli? Se dice che siamo favoriti non mi interessa, soltanto il campo dirà l'esito finale della stagione". Sulla vittoria di Lecce: "Sicuramente ci ha dato autostima e fiducia, ma dobbiamo anche analizzare gli errori perché va bene la consapevolezza ma serve anche autocritica".

Sulla formazione: "Terrò conto della partita di Lecce per mettere in campo la squadra di domani. In mezzo al campo vogliamo abbinare qualità e fisicità. Non do troppa importanza ai titolari perché importanti sono anche i cinque cambi. Attacco? Dipende dall'avversario e dalla gara che mi aspetto. In base a questo aspetto cerco di mettere in campo la formazione migliore. A parte Osorio saranno tutti a disposizione, contro il SudTirol sarà importante l'aspetto mentale: ho tanti dubbi perché tutti stanno bene e mi rendono il lavoro più impegnativo".