Pecchia, Parma-Modena: "Per noi inizia il momento della verità"

Parma-Modena, conferenza Pecchia

Fabio Pecchia ha analizzato la prossima sfida contro il Modena: "Domani inizia un bel periodo di partite e potranno indicare molto sul risultato finale. E' un momento decisivo per questa prima parte del campionato, abbiamo tempo per preparare le partite, c'è anche la Coppa Italia. Sono tante sfide, da affrontare una alla volta, nel pieno delle energie e con tanto entusiasmo". Sull'atteggiamento: "Vogliamo sempre giocare nella metà campo avversaria e tenere il possesso lì. Cerchiamo di portare più uomini in zona offensiva per metterli in difficoltà". Sulla sfida col Lecco: "E' stata una partita in cui abbiamo commesso più errori rispetto ad altre e siamo stati puniti. Dopo i primi ottimi venti minuti abbiamo rallentato pensando fosse facile e da lì ci siamo trovati a rincorrere".

Poi sulla condizione della squadra: "A parte Hernani squalificato il gruppo è a disposizione. Abbiamo recuperato Man, Mihaila e Partipilo. Osorio è tornato in mattinata dalla nazionale". Proprio sul centrale venezuelano: "Difficile farlo giocare dopo la sosta ha giocato match impegnativi sotto il profilo fisico e mentale ed è reduce da viaggi lunghi. Balogh e Circati sono rientrati bene". In chiusura sul discorso della violenza sulle donne: "Una vicenda triste, ognuno di noi ogni giorno deve sensibilizzare questo tema. Dobbiamo tutti assumerci questo compito di responsabilità e anche con il club ci stiamo mobilitando".