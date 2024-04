È una Serie B da paura nel pazzo mondo di playoff e playout

Quattordici squadre, quattordici club, quattordici piazze ancora in bilico tra inferno e paradiso a quattro giornate dalla fine della regular season di Serie B . Abbiamo provato a ragionare con il Parma virtualmente in A, pensando che per il Lecco ormai non ci sia più nulla da fare, che Palermo e Catanzaro abbiano in tasca i playoff e che il duo Modena - Reggiana sia virtualmente salvo senza poter più ambire agli spareggi per la Serie A.

Una scrematura dettata dalla logica, non ancora dall'aritmetica, ma su qualcosa bisogna pur fare perno per uscire dall'ovvio. Anche se il bello della B è proprio l'incertezza che regna sovrana fino all'ultimo e così sarà anche quest'anno. In testa e in coda i primi verdetti potrebbero arrivare a breve.

La promozione può arrivare sabato

Il Parma può iniziare a festeggiare già il prossimo week end: se batte il Lecco al Tardini e il Venezia perde in casa con la Cremonese, i punti di vantaggio degli emiliani sul terzo posto sarebbero nove a tre giornate dalla fine. Tra Parma e Venezia gli scontri diretti sono pari, la differenza reti globale in questo momento dice + 3 Parma: con le combinazioni di cui sopra, la Serie A per gli uomini di Pecchia sarebbe ormai cosa fatta.

A sua volta, il Lecco sa che se perde a Parma non potrà più recuperare i 10 punti che lo separano dalla zona playout e quindi farebbe immediato ritorno in C con ancora tre partite da giocare. La vera lotta, scivolosa e profonda per dirla con De Andrè, è per il secondo posto, gli ultimi due disponibili per i playoff e per evitare due retrocessioni immediate e il playout.

Il Como sulla scia di Pecchia

Per accompagnare il Parma, il Como è in pole position e potrebbe persino avvantaggiarsi dallo scontro diretto in programma venerdì sera tra Venezia e Cremonese, a patto s'intende di fare risultato in casa di una Sampdoria in lotta per il playoff. Il calendario degli uomini del duo Roberts-Fabregas resta comunque più abbordabile rispetto a quello delle due competitor.

Osian Roberts dice: "Abbiamo la fortuna di non dover guardare gli altri risultati". Anche l'allenatore del Venezia Paolo Vanoli non vuole fare calcoli, pur sapendo che non dipende solo dalla sua squadra: "Vinciamo le ultime quattro e poi vedremo cosa sarà successo". L'esterno della Cremonese Luca Zanimacchia ha una certezza: "Tutte e tre arriveremo all'ultima giornata ancora in corsa per salire direttamente".

Sul ring dei playoff

Nella volata playoff, Brescia e Sampdoria cominciano gli ultimi quattro giri di valzer con un leggero vantaggio su Pisa, Cittadella e Sudtirol. Le Rondinelle sono l'unica squadra che potrà affrontare avversarie alle proprie spalle. Di più: quattro squadre attualmente negli ultimi sei posti con il "bonus" Lecco. Il portiere Luca Lezzerini ammette: "Dopo la grande cavalcata, pensando che a dicembre eravamo in zona retrocessione, non riuscire ad acciuffare i playoff sarebbe un peccato".

Senza i due punti di penalizzazione, la Sampdoria sarebbe davanti al Brescia, ma stando così le cose deve difendersi dagli assalti di Pisa, Cittadella e Sudtirol. Andrea Pirlo argomenta: "Conosciamo bene il nostro obiettivo ora che abbiamo capito la categoria, non occorre ripeterlo ogni volta". Il Pisa sembra avere il calendario più difficile, ma con il Sudtirol è stata l'unica tra le cinque in lotta per le ultime due poltrone ad aver ottenuto 4 punti nelle ultime 2 partite e sotto la Torre pendente è tornata la fiducia, anche perché la rosa è la più attrezzata.

Il centravanti Stefano Moreo non si nasconde: "Il nostro obiettivo è chiaramente raggiungere i playoff e se siamo quelli visti nel primo tempo a Bari sono sicuro che ce la faremo". Cittadella e Sudtirol, dopo essersi sfidate nell'ultimo turno impattando in uno dei sei 0-0 di giornata, potrebbero essere già contento così perché a 43 punti c'è la salvezza, ma arrivati fin qui non avrebbe senso accontentarsi. Il centrocampista dei veneti Simone Pavan è di questo avviso: "Avendo un solo punto da recuperare è doveroso fare un pensierino alla seconda fase" e per il Cittadella sarebbe un ritorno ai playoff dopo due anni di assenza.

Chi lotta per la salvezza

C’è poi la bagarre salvezza. La Feralpisalò ha il calendario più brutto, è a meno cinque dal quart’ultimo posto e deve fare un’impresa: non può più perdere, deve riuscire conquistare almeno 10 punti, se ci riesce entra nella storia. Ad Ascoli il patron Pulcinelli ha deciso il ritiro in vista del decisivo match di Terni e chiede aiuto ai tifosi: "Venire in albergo prima di una partita per urlare in faccia ai giocatori o addirittura esplodere dei petardi a pochi centimetri da loro non aiuta...".

Il Cosenza è rinato, mettendosi quasi al sicuro con il poker a Reggio Emilia: meglio così perché il calendario non è un alleato. Sta bene la Ternana, tornata dalla doppia trasferta Cremona-Brescia con 4 punti. Breda predica umiltà: "Con l’Ascoli dobbiamo mettere a frutto quanto fatto nelle ultime due gare per non rovinare tutto". C’è poi lo psicodramma Bari. In 10 mesi è passato dall’essere a pochi secondi dalla Serie A a vedere la Serie C molto vicina: non vince da nove partite (solo 3 pareggi), Federico Giampaolo è l’ultima speranza.