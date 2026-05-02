Insigne non calcia il rigore e scoppia la polemica: "Basito dalle dichiarazioni post partita"

Il finale di stagione del Pescara si tinge di tensione e polemiche dopo quanto accaduto nella sfida contro il Padova . Un episodio in particolare ha acceso il dibattito: il calcio di rigore fallito da Russo all’80’, in un momento decisivo sullo 0-0. Una scelta che ha sorpreso tutti, considerando la presenza in campo di Insigne , designato tra i rigoristi. L’errore dagli undici metri ha inciso pesantemente sull’esito della gara, poi persa 1-0 , complicando ulteriormente la situazione di classifica degli abruzzesi. Nel post partita sono arrivate dichiarazioni che hanno alimentato ulteriormente il caso mediatico. A distanza di ore, lo stesso Insigne ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione.

Una classifica che lascia ancora spiragli

La sconfitta contro il Padova ha lasciato il Pescara in una posizione estremamente delicata, con la salvezza diretta ormai lontana e anche l’accesso ai playout appeso a un filo. Il rigore fallito pesa come un macigno, perché avrebbe potuto cambiare completamente il destino della squadra. Con quei tre punti in più, infatti, gli abruzzesi avrebbero mantenuto vive concrete speranze di agganciare almeno lo spareggio salvezza. Ora, invece, il destino non è più interamente nelle loro mani. Serve innanzitutto una vittoria nel prossimo scontro diretto contro lo Spezia, una gara che assume i contorni di una vera e propria finale. Ma non basterà: il Pescara dovrà anche guardare ai risultati delle concorrenti, in particolare al Bari. Ai pugliesi basta anche un solo punto per condannare matematicamente gli abruzzesi alla retrocessione in Serie C. Una situazione che aumenta la pressione sull’ambiente e rende ogni episodio ancora più determinante. In questo contesto, l’errore dal dischetto diventa simbolo di una stagione complicata, fatta di occasioni mancate e momenti decisivi gestiti con difficoltà.

Le parole di Gorgone e Sebastiani dopo la gara

Nel post partita, le dichiarazioni dell’allenatore Gorgone e del presidente Sebastiani non sono passate inosservate. Il numero uno del club ha lasciato intendere qualche dubbio sull’andamento generale: “Purtroppo anche oggi abbiamo assistito a dei risultati sorprendenti che qualche pensierino sbagliato me lo fanno fare”. Un’affermazione che ha contribuito ad alimentare tensioni e interpretazioni. Più diretto invece il tecnico, che ha spiegato la dinamica legata al rigore: “Ci sono i rigoristi, non ho capito bene la dinamica della decisione su chi avesse dovuto calciare e Russo ormai era sul dischetto. Così è andata. Insigne stava vicino alla panchina, aveva un fastidio al ginocchio però c'era una lista, poi è accaduto qualcosa ma era deciso. I miei calciatori sono liberi di prendere la palla a Russo e calciare il rigore. Chiaro che a fine partita nello spogliatoio qualcosa è accaduto e qualcosa ho detto ma non me la prendo certo con Russo. Ripeto, ci sono dei rigoristi ma poi qualcuno doveva pur calciare quel rigore”.

La risposta social di Insigne

A stretto giro è arrivata la replica di Lorenzo Insigne, affidata ai suoi canali social, con toni decisi ma misurati. Il giocatore ha voluto chiarire la propria posizione e respingere le critiche: “Sinceramente sono basito dalle dichiarazioni apparse nel post partita, dalle quali mi dissocio completamente, riguardo al rigore non tirato. Chi vive lo spogliatoio ogni giorno sa bene che certe decisioni nascono in un contesto preciso, fatto di rispetto, responsabilità e dinamiche di squadra che meritano di essere comprese prima di essere giudicate pubblicamente. Mi dispiace leggere parole che rischiano di creare confusione tra noi e soprattutto tra voi tifosi, che meritate chiarezza e verità. Da parte mia, ho sempre messo e continuerò a mettere il bene della squadra al primo posto, senza esitazioni”. Un messaggio che sottolinea la volontà di difendere il gruppo e ribadire il proprio impegno. Le immagini di Insigne in lacrime al fischio finale raccontano meglio di ogni parola quanto questo momento sia difficile per lui e per tutto il Pescara.