Pisa, Kolarov nuovo ds: l'ex Inter prende il posto di Chiellini

Il Pisa ha deciso di cambiare volto nell'organigramma societario. Dopo aver salutato Claudio Chiellini e l'allenatore Luca D'Angelo, il presidente Corrado ha deciso di affidare l'incarico di ds ad Aleksandar Kolarov. L'ex terzino dopo aver detto addio al calcio si è tuffato nella carriera da dirigente e quella con i nerazzurri sarà la prima esperienza in Italia nel ruolo. Da giocatore ha vissuto annate importanti giocando anche per club di prestigio come Manchester City, Lazio, Roma, Inter e Stella Rossa in patria.