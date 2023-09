Aquilani a Pisa: pochi punti, tanta fiducia

TORINO - Anche se i risultati latitano abbastanza, a Pisa c’è grande fiducia nel lavoro di Alberto Aquilani, al debutto su una panchina professionistica. Bisogna sempre ricordarsi del punto di partenza: la scorsa stagione il Pisa ha chiuso all’11° posto, risultato che ha certificato la fine del ciclo D’Angelo. Per cui, quando in questa stagione s’è visto un Pisa con un piglio tutto nuovo, più giochista e meno risultatista, il popolo nerazzurro ha dato il suo sì alla svolta, anche se c’è da tenere duro in classifica, col Pisa fermo a quota 3. Già, perché dopo aver saltato l’esordio della prima giornata (avrebbe dovuto affrontare il Lecco), era giunta la promettente vittoria di Marassi sulla Samp (0-2). In cui, oggettivamente, Aquilani aveva dato una bella lezione tattica a Pirlo.