Reggina, il 2 agosto la riunione del TAR per la Serie B

I campionati di Serie B e Serie C vivono ancora di incognite. Sia nella cadetteria che in terza serie, infatti, vi sono dei grandi punti interrogativi sulle squadre che parteciperanno alle rispettive competizione.

Un enorme punto di domanda riguarda sicuramente la posizione della Reggina, che nei primi gradi di giudizio è stata esclusa dalla B. Gli amaranto, freschi di cambio di proprietà, continuano a lottare contro l'estromissione.

Reggina e Serie B, il 2 agosto il TAR

Della questione si discuterà il prossimo 2 agosto. Il TAR del Lazio ha ufficializzato proprio in queste ore la data in cui si deciderà in merito all'estromissione della Reggina. L'udienza collegiale in camera di Consiglio era inizialmente prevista per l'11 agosto, ma oggi il tema è stato affrontato in una audizione telematica, al termine della quale è stato deciso di anticiparla al prossimo mercoledì. La Reggina sarà dunque pronta a contestare la bocciatura che le ha negato l'ammissione al prossimo campionato di Serie B, a causa di difetti nella domanda di iscrizione. Intanto Gabriele Gravina si è espresso sulla possibilità di uno slittamento del campionato cadetto.