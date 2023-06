Paratici regista sotto traccia: come sarà la Sampdoria di Radrizzani

GENOVA - In casa Sampdoria è la settimana degli annunci. Tra mercoledì e giovedì è prevista la presenza in città di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, i due imprenditori che dallo scorso 16 giugno sono diventati azionisti di maggioranza del club attraverso la Blucerchiati srl. Tra oggi e domani la nuova proprietà conta di chiudere la partita dell’allenatore - con Fabio Grosso candidato numero uno - e quindi di presentare ai tifosi il progetto di rilancio della squadra. Sinora i due soci hanno lavorato nell’ombra, cercando in primis di sbrogliare una delicata massa societaria ed evitando proclami. Radrizzani in questi giorni, dopo aver chiuso in Inghilterra la cessione del 56% delle quote del Leeds agli americani di 49ers, è stato soprattutto di stanza a Milano al fianco di Nicola Legrottaglie, di fatto già operativo come nuovo direttore tecnico del club (nomina non ancora ufficiale).