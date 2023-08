Esposito dall'Inter alla Sampdoria: quanti complimenti a Pirlo

Di seguito il comunicato del club: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto e/o diritto di opzione e contro-opzione dal F.C. Internazionale i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Esposito (nato a Castellammare di Stabia, Napoli, il 2 luglio 2002). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028". Dopo la nota sono arrivate anche le prime dell'attaccante classe 2002.

Esposito, elogi a Pirlo e prime parole

Sebastiano Esposito si è presentato ai canali ufficiali del club: "La Sampdoria non ha bisogno di presentazioni. E' una piazza importante che merita palcoscenici diversi rispetto alla B". Sulla scelta: "Mai avuto dubbi, avevo altre richieste ma ho spinto per Genova. Ho tanta voglia e determinazione e anche per togliermi qualche sassolino dalla scarpa". L'attaccante ha continuato con gli elogi a Pirlo: "Mi sposo bene con la sua idea di gioco e penso di essere adatto al modo in cui intende giocare. Ho cambiato tante squadre e fatto diverse esperienze, conosco la categoria e non sarà facile. Dobbiamo pensare partita dopo partita perché tre punti fanno la differenza".

Da Pirlo a Quagliarella: "Fabio è un esempio e una grande persona, mi ha dato consigli dai tempi del mio esordio. È un giocatore fantastico e inarrivabile". Poi in chiusura le parole sui fratelli, entrambi allo Spezia: "Non siamo così vicini da quando avevamo 10-12 anni. Sul campo, però, non farò sconti a nessuno. Sono sicuro che faremo un grande campionato".