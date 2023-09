Pirlo: "Samp, progetto a lungo termine ma cerchiamo già la Serie A"

La squadra di Pirlo ha dovuto scontare anche una penalizzazione di due punti e attualmente si trova nelle retrovie della classifica. Nel big match contro la Cremonese, i liguri avranno una grande chance per rialzare la testa e rimettersi in corsa con le pretendenti al titolo e ai piazzamenti in un posto playoff. L'allenatore ha parlato dell'obiettivo stagionale alla vigilia della sfida.

Cremonese-Sampdoria, le dichiarazioni di Pirlo

"Bisogna dare tempo al progetto, ero consapevole che l'obiettivo della società era quello di salvare il club e iniziare un nuovo percorso. Proveremo ad andare in Serie A in uno o due anni, ma noi dobbiamo provarci fin da subito perché siamo la Sampdoria e bisogna puntare al traguardo più importante. Daremo il 100%, ma il progetto è a lungo termine e bisogna dare tempo ai giovani di poter crescere" - ha spiegato Pirlo in conferenza stampa. Poi l'ex Juve ha proseguito: "Basta pensare al passato, dobbiamo guardare avanti e ripartire dai 70 minuti fatti bene col Venezia. Affrontiamo una squadra forte con qualità ed esperienza, ha preso anche Coda, un giocatore davvero importante per la categoria. Sarà una partita difficile ma giocheremo a viso aperto".