Pirlo, conferenza Sampdoria-Cittadella: "Ora i risultati. Kasami..."

"Lunedì ci faremo trovare pronti": Andrea Pirlo ha parlato in modo nel corso della conferenza stampa prima della gara col Cittadella. "Contano solo i risultati e sono le partite che vinci" ha proseguito il tecnico reduce da un inizio non proprio positivo coi blucerchiati.

La vittoria della prima giornata a Terni ha lasciato spazio a due sconfitte e un pari, l'ultimo prima della sosta contro la Cremonese, con la sorpresa Pedrola (due gol sin qui per l'esterno arrivato dal Barcellona). Due settimane di sosta sono servite alla squadra ligure per lavorare, migliorare e preparsi al meglio per il rientro in campo.

Sampdoria-Cittadella, conferenza Pirlo

Andrea Pirlo ha parlato dell'avversario: "Il Cittadella è una squadra aggressiva, che gioca con il rombo da un paio di anni. È collaudata. Abbiamo studiato delle contromosse, sappiamo che sarà difficile ma abbiamo le carte in regola". Sul lavoro durante la sosta: "Abbiamo avuto tempo di lavorare, ci siamo preparati bene. Ci teniamo a vincere questa gara davanti ai nostri tifosi. Regalargli una gioia sarebbe importante per continuare il nostro cammino. Abbiamo corretto alcuni errori e siamo a buon punto. La squadra ha voglia di imparare".

In chiusura sul mercato: "E' chiuso. Siamo contenti così. Lavoriamo con quelli che abbiamo e non pensiamo a chi potrà arrivare. Siamo soddisfatti, abbiamo fiducia in loro e puntiamo su questa rosa. Kasami? Si è allenato bene. Ha fatto alcuni test. Ci dà fisicità in mezzo al campo. Ci aiuterà ora che si è infortunato Benedetti".