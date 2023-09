Sampdoria, Pirlo: "Ingenui, poco cattivi e concentrati: così è dura"

La Sampdoria è entrata in una crisi difficile da superare. La sconfitta contro il Como ha lanciato un altro segnale negativo per i blucerchiati e per Pirlo. Un inizio di stagione in Serie B davvero complicato con una sola vittoria (alla prima giornata contro la Ternana) e poi 4 sconfitte e due pari.

L'1 a 1 contro il Parma ha illuso speranze di ripresa per la squadra ligure ma la trasferta in riva al lago ha dato un altro colpo al morale della squadra. "I ragazzi sono abbattuti" ha commentato il tecnico del Doria al termine del match perso 1 a 0 con la rete di Ioannou.

Cittadella-Sampdoria, commento Pirlo

Andrea Pirlo ha commentato così la sconfitta contro il Como: "C'è grande amarezza dopo un primo tempo normale. La partita ce l'avevamo in mano ma quando commetti un errore lo paghi e noi lo paghiamo sempre". E sul cosa manca alla Sampdoria: "Non abbiamo la forza di reagire in questo momento. Paghiamo un po' d'ingenuità e non abbiamo la giusta concentrazione e la giusta cattivera per vincere i duelli e se non lo abbiamo capito dopo sette giornate che la B è così diventa dura".

Su Kasami: "Ha avuto un problema nell'ultimo allenamento ma non siamo qua a cercare alibi. Dobbiamo pensare alla squadra e fare meglio, sennò così diventa difficile. Dobbiamo lavorare su noi stessi ma importante è sapere cosa vogliamo fare. Abbiamo bisogno di fare punti anche per dare positività ai ragazzi che sono un po' abbattuti".