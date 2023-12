Pirlo contrario alla Superlega: "Giusto opporsi, vi spiego. La Sampdoria..."

Alla vigilia Sampdoria-FeralpiSalò (ore 16:15), valida per la diciottesima giornata di Serie B, Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa: "Prima pensiamo alla gara di domani, molto impegnativa e solo dopo ci concentreremo per la sfida del 26 dicembre contro il Bari. Loro arrivano da un grandissimo risultato contro la Cremonese. Avranno entusiasmo, come lo abbiamo noi. Vogliamo continuare la nostra striscia positiva per cercare di chiudere bene l'anno. Dobbiamo rimanere concentrati perché le vacanze sono tra una settimana e non è tempo di fare regali. Ne abbiamo già fatti in passato, adesso è il momento di accelerare e portare a casa punti".