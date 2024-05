Juve, Pirlo esalta Facundo Gonzalez: "La sua miglior partita. E l'appetito..."

Obiettivo centrato per la Sampdoria: i blucerchiati, dopo il successo sulla Reggiana, hanno ottenuto matematicamente la qualificazione ai playoff. Grande soddisfazione nelle parole di Andrea Pirlo nella conferenza stampa post gara, in cui ha esaltato in particolare la prestazione di alcuni dei suoi giocatori, tra cui Facundo Gonzalez, difensore in prestito dalla Juventus e con un futuro ancora tutto da scrivere.

Samp, Pirlo: "Era troppo importante" "È stata una festa prima della partita per Eriksson, ma lo è stata anche dopo". Così esordisce Pirlo in sala stampa, poi l'elogio alla squadra e ad alcuni singoli: "I ragazzi hanno sentito quest'energia e hanno giocato un grandissimo primo tempo. Nella ripresa siamo un po' calati dal punto di vista fisico, un po' forse è subentrato anche il timore di non portarla a casa. Eravamo consapevoli che la Reggiana sarebbe venuta a fare la sua partita: ha giocato un ottimo campionato, oggi però per noi era troppo importante".

Elogi a Facundo e obiettivo Serie A Intanto Pirlo ritrova una certa solidità da parte del pacchetto arretrato, con un solo gol subito nelle ultime tre gare giocate: "La compattezza difensiva è la cosa più importante. Credo che Ghilardi, Piccini e Facundo Gonzalez abbiano giocato la loro miglior partita. Oggi ho visto uno spirito diverso". E ora qual è l'obiettivo? "Giocando in questo stadio le motivazioni vengono per forza. L'appetito vien mangiando? È vero, perché queste sono le partite belle da giocare. Ora non vogliamo porci limiti e non dobbiamo nasconderci: giocheremo i playoff per andare in Serie A".

