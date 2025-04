Mancini alla Sampdoria è un giallo: "Dirigente con Evani allenatore", ma lui...

GENOVA - La notizia era nell'aria da giorni, ma adesso molte fonti iniziano a darla per certa: Roberto Mancini avrebbe deciso di tornare alla Sampdoria. La situazione in casa blucerchiata è disperata, con Andrea Pirlo esonerato a inizio stagione e Leonardo Semplici che, almeno finora, non è stato in grado di dare una sterzata alla squadra, che rischia seriamente la clamorosa retrocessione in Serie C. Nel momento di maggiore bisogno, l'sos lanciato dalla proprietà non avrebbe lasciato indifferente l'ex ct della Nazionale italiana che, da calciatore, ha scritto indelebili pagini di storia con il club genovese.