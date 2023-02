Spal, Oddo: il no comment sull'amico De Rossi e la promessa ai tifosi

L'esonero di Daniele De Rossi , poco dopo l'ufficialità del nuovo tecnico: Massimo Oddo è l'allenatore della Spal , con la conferenza stampa di presentazione avvenuta questo pomeriggio. Poco tempo per lavorare con il gruppo prima del debutto sulla panchina biancazzurra: appuntamento sabato alle ore 14.00 contro il Como. Accanto a lui, in sala stampa, presente anche il presidente Joe Tacopina .

Oddo su De Rossi

Ovviamente, oltre alle prime sensazioni in merito alla squadra, immancabile il commento sull'ex tecnico De Rossi, con cui è stato campione del mondo nel 2006: "Prima di me c'era un amico che stimo da sempre, ci siamo anche sentiti in questi giorni. Non voglio commentare le scelte fatte da lui, anche perché ognuno fa quelle che ritiene maggiormente opportune. Penso che questa squadra possa interpretare vari moduli: il gruppo sta bene, è in salute e formato da bravi ragazzi. Quella di Ferrara è una piazza importante, con una squadra che può fare bene e venir fuori da questa situazione. Un grande aiuto lo potrà dare il pubblico. Una promessa? Quella di metterci il massimo dell'impego: io ci credo e sono pronto a catapultarmi in questa nuova avventura".

Il commento di Tacopina

In conferenza stampa presente anche il presidente Joe Tacopina, che ha commentato l'avvicendamento in panchina e la situazione della squadra: "La scelta di De Rossi è stata mia, me ne assumo tutte le responsabilità. Ma oggi si cambia pagina, siamo qui con il nuovo mister Massimo Oddo, che conobbi nella mia esperienza a Bologna. La colpa di questa situazione è di tutti, dobbiamo supportare il nuovo allenatore".