Giuseppe Rossi più forte degli infortuni: il ritorno alla Spal per il rilancio

La sfortuna direttamente proporzionale al suo talento. A 36 anni appena compiuti Giuseppe Rossi non ha nessuna intenzione di arrendersi alla cattiva sorte che, sotto forma di infortuni, lo ha tormentato e limitato nel corso della sua carriera. Pepito è pronto a rimettersi in gioco con la Spal . Sulle orme di Radja Nainggolan : una ripartenza dal basso, dalla Serie B , con umiltà e amore per il calcio. Quell'amore che lo ha spinto a non arrendersi mai, neppure quando il fisico non lo ha sostenuto.

Rossi, i cinque infortuni che gli hanno cambiato la carriera

Il 26 ottobre 2011, nel corso di Real Madrid-Villareal, la carriera di Rossi è per sempre cambiata. Rottura del legamento crociato del ginocchio destro. L'inizio di un calvario con 557 giorni di stop forzato prima di tornare a giocare con la maglia della Fiorentina. Un problema di entità decisamente superiore alla rottura del menisco esterno e allo stiramento del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che lo aveva tenuto lontano dei campi per poco più di un mese nel 2007. Anche in quel caso indossava la maglia del "sottomarino giallo". Il ginocchio destro, un'articolazione che ha continuato a fare rima con maledizione quando nel gennaio 2014, in seguito a un contrasto con Rinaudo del Livorno, un nuovo crack gli costò 4 mesi da spettatore obbligato. Otto mesi più tardi, nel settembre 2014, un'altra operazione in artroscopia che lo costrinse a rientrare non prima dell'agosto 2015. Quando il peggio sembrava passato ha, però, ceduto l'altro ginocchio di Rossi. Al Celta Vigo, nell'aprile 2017, nel corso del match contro l'Eibar saltò l'altro legamento crociato anteriore, quello del ginocchio sinistro. Sei mesi fuori, svincolato.

Vietato mollare è stato, però, sempre l'imperativo dell'ex Parma e Manchester United con trascorsi anche al Newcastle, al Levante e al Salt Lake, nei suoi Stati Uniti. Dove è nato, in New Jersey, sentendosi sempre fieramente italiano. Una parentesi al Genoa dove ora ritroverà da avversario un'altra stella della Fiorentina, ovvero Gilardino, che in panchina sta stupendo tutti. Adesso una nuova avventura alla Spal agli ordini del neo-tecnico Massimo Oddo. Da novembre 2021 allo scorso luglio con gli estensi ha totalizzato 14 presenze e 3 gol. C'è uno score da aggiornare facendo leva sulle vere armi in più di Pepito Rossi: il carattere e l'orgoglio, che non lo hanno mai fatto arrendere e con cui lotterà sino al 30 giugno 2023 per guadagnarsi sul campo il rinnovo e una nuova chance.