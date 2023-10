Casiraghi, il bomber che non ti aspetti: è sul trono dei cannonieri

Un osservatore distratto della B, vedendo un Casiraghi in vetta alla classifica cannonieri, magari si chiederà se è figlio d’arte del centravanti Pierluigi , vice Campione del Mondo a Usa 1994, il quale magari gli ha trasmesso il mestiere. Niente di tutto ciò. Non solo non sono neanche lontani parenti. Ma il 30enne Daniele Casiraghi , in forza al Sudtirol dal 2019, non è una prima punta , piuttosto un esterno, volendo trequartista. Eppure guida la classifica dei bomber della B con 6 reti, di cui quattro, va detto, su rigore. Tuttavia, mettersi alle spalle tutti i bomber di grido della B (a quota 5 inseguono Coda, Pedro Mendes e Benedyczak ), anche soltanto per qualche turno, è una soddisfazione non da poco. Tanto più che Casiraghi viene dal basso e nella scorsa stagione non era proprio titolare nel Sudtirol che si affacciava alla B per la prima volta nella sua storia, diventando la rivelazione della passata annata. Non solo.

La Serie C 'scampata'

In estate c’è stata la concreta possibilità che Casiraghi manco giocasse in B. Dalla Triestina in C, impegnata con una nuova proprietà a costruire uno squadrone per tornare nel calcio che conta, era arrivata una succosa offerta. Anche perché la C è stata la categoria prevalente della carriera di Casiraghi (numeri notevoli: 357 presenze con 62 gol e 48 assist), normale che i maggiori club della categoria lo corteggiassero. Tanto più che aveva chiuso la scorsa trionfale stagione degli altoatesini non proprio da protagonista: 32 presenze (perlopiù frazioni di gara), con 7 assist e 3 gol. Il più importante la sera del 29 maggio, quando la sua rete, ai preliminari dei playoff contro la Reggina a Bolzano, portò il Sudtirol alla semifinale col Bari. Poteva dunque il club altoatesino privarsi di un giocatore che comunque, anche in C, ha fatto e sta facendo la storia del club?

La Triestina nel destino

Va ricordato che la stagione precedente, una sua doppietta proprio alla Triestina, era stata decisiva per portare in B il Sudtirol. E infatti è rimasto, per la soddisfazione di tutti. Bene fece, in agosto, il club altoatesino a dare un segnale in occasione dell’esordio stagionale, in Coppa Italia a Marassi contro la Samp. In quei giorni Casiraghi sembrava a un passo dalla Triestina e invece andava a segno al Ferraris contro i blucerchiati, un gol che preannunciava quelli ben più importanti che sarebbero seguiti in campionato. Non male per un giocatore che, pur essendo passato (senza fortuna) per Parma e Lecce, prima di trovare una sua dimensione in Alto Adige, aveva costruito la sua carriera a partire dalla Tritium di Trezzo sull’Adda, a 35 km dalla sua Treviglio, che raggiunse il professionismo prima di fallire. Per poi giocare per Pro Patria, Gubbio e Ancona. Tutto passato, ora Casiraghi è considerato il miglior giocatore della B, quello con la media voto più alta, uno stratosferico 6.85. Certo, il Sudtirol non vince da 4 partite ed è reduce dal ko di Palermo. Ma con un Casiraghi così, la stagione dovrebbe riservare soprattutto belle sorprese, non brutte.