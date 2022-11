Ufficiale, Cristiano Lucarelli esonerato dalla Ternana

Si interrompe l'avventura di Cristiano Lucarelli alla Ternana

In carica dall'agosto 2020, alla sua prima stagione aveva subito conquistato la promozione in Serie B, vincendo anche la Supercoppa di Serie C. Al primo anno in cadetteria è arrivato un decimo posto, mentre in questa stagione la squadra sembrava aver trovato la quadra ottenendo anche cinque vittorie consecutive tra la quinta e la nona giornata. Poi, il crollo, con appena tre punti nelle ultime cinque partite. Troppo poco per convincere la società a confermare la sua posizione. Le strade del tecnico livornese e della Ternana, dunque, si separano, con il club umbro che con 22 punti in 14 gare occupa il quinto posto in classifica, a -8 dal Frosinone capolista (i laziali hanno anche una partita in meno). Per Cristiano Lucarelli 95 partite sulla panchina della Ternana: 53 vittorie, 19 pareggi e 23 sconfitte, per una media punti di 1,87 a partita.