Serra, Vanoli come Mourinho: due turni di stop al tecnico Venezia

Non solo squalifiche e ammende per le squadre di Serie A, dopo il fine settimana turbolento sono arrivate anche quelle relative alla B. In cima alla lista dei cattivi del Giudice Sportivo c'è finito Paolo Vanoli. L'allenatore del Venezia, infatti, nella partita contro il Como è stato protagonista di una furiosa contestazione nei confronti di Serra, l'arbitro dell'incontro. Ricevuta la prima ammonizione il tecnico ha perso le staffe e preso il rosso. Ma non è finita qui visto che poi il comunicato della Lega ha fatto emergere una squalfica e un'ammenda per l'allenatore.